إحالة 16 طالبًا بكلية طب الإسكندرية لمجلس التأديب.. ومصدر يكشف الأسباب

قررت إدارة الشئون القانونية بكلية الطب جامعة الإسكندرية إحالة 16 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي، من المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل بمكتب عميد الكلية، دون الإعلان عن تفاصيل الأسباب رسميًا.

ويتضمن القرار - الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخة منه – أسماء 16 طالبًا وطالبة من الفرق الدراسية الثانية حتى السادسة، بالبرنامجين العام والدولي.

وكشف مصدر مطلع بالكلية أن الطلاب المحولين لمجلس التأديب تختلف أسباب إحالتهم، حيث تتعلق كل حالة بمخالفة أو سلوك فردي أثناء المحاضرات أو الامتحانات.

وأضاف المصدر أن التحقيق في هذه الوقائع يمر بعدة مراحل، بدءًا من إدارة الشئون القانونية، وصولًا إلى مجلس التأديب بحضور عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.