أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، تنفيذ 6 قوافل طبية مجانية خلال شهر ديسمبر الجاري، لتعزيز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين.

- تفاصيل مواعيد القوافل الطبية بالإسكندرية

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، ستنطلق القوافل في المواعيد والأماكن التالية:

يومي 2 و3 ديسمبر بوحدة صحة الجلاء بحي العامرية.

يومي 9 و10 ديسمبر بوحدة صحة قرداحي بحي المنتزه.

يومي 16 و17 ديسمبر بوحدة صحة الجزائر بحي العامرية.

يومي 23 و24 ديسمبر بوحدة صحة بغداد بحي العامرية.

يومي 28 و29 ديسمبر بوحدة صحة أبيس 2 بنطاق حي شرق الإسكندرية.

يومي 30 و31 ديسمبر بوحدة صحة أبيس 10 بنطاق حي وسط الإسكندرية.

- تعزيز الوصول للخدمات الصحية

من جانبه، كلف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية وزيادة الحملات التوعوية، بما يسهم في تعزيز إتاحة الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

وأضاف أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وضمان وصول الرعاية إلى جميع الفئات.