كهف الملح في طابا.. علاج طبيعي وسط أجواء ساحرة بجنوب سيناء (صور)

في قلب مرتفعات طابا بجنوب سيناء، يتربع كهف الملح كواحد من أبرز الوجهات السياحية العلاجية في مصر، حيث يقصده السياح والمصطافون على حد سواء للاستشفاء من أمراض متعددة، والاستمتاع بأجواء هادئة وسط موسيقى وشموع مصنوعة من الملح. الكهف لم يعد مجرد مكان للزيارة، بل تحول إلى تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الصحة البدنية والنفسية.

ما هو كهف الملح؟

يعتبر كهف الملح كنزًا استشفائيًا حقيقيًا، فهو يحتوي على بلورات ملحية غنية بعناصر طبيعية تساعد على علاج العديد من الأمراض، مثل البروم، اليود، الحديد، والمغنيسيوم.

وأثبتت الدراسات التجريبية وفوائد الملح الصخري المستخرج من جنوب سيناء وصحراء مصر الغربية، قدرته على تحسين وظائف الجهاز التنفسي، القلب، الهضمي، والجهاز العصبي، بالإضافة إلى دوره في علاج الأمراض الجلدية والجيوب الأنفية، وذلك في جلسات قصيرة لا تتجاوز 45 دقيقة.

- طريقة العلاج داخل الكهف

يقوم الزائر عند دخوله الكهف بخلع الحذاء والاسترخاء، حيث تتسلل إليه أجواء موسيقية هادئة وسط إضاءة الشموع المصنوعة من الملح، يُستخدم الملح كعنصر أساسي للعلاج النفسي والجسدي، فيما يصاحب الجلسة طقوس باستخدام الشمع لزيادة الاسترخاء ورفع الطاقة الإيجابية للجسم.

- الفوائد للأطفال والكبار

لا يقتصر تأثير الكهف على البالغين فقط، بل يستفيد الأطفال منه أيضًا، إذ يعزز العناصر المعدنية الموجودة جهاز مناعتهم، ويعالج حساسية الصدر والربو ومشاكل الجهاز التنفسي. كما يساعد استنشاق اليود على تحسين صحة الغدة الدرقية وفتح مسام الجسم، ويُحسن الطاقة النفسية ويعزز الذكاء والتركيز لدى الأطفال.

- تاريخ كهوف الملح في مصر

بدأت فكرة إنشاء كهوف الملح في مطروح وسيوة قبل عدة سنوات باستخدام الملح الصخري المستخرج من بحيرات واحة سيوة، ثم توسعت لتشمل مناطق أخرى مثل طابا، لتصبح من المعالم السياحية الشهيرة، يقصدها السياح خلال إجازاتهم الصيفية للاستمتاع بأجواء مختلفة تجمع بين المتعة والعلاج.

يعتبر كهف الملح بالقرية البدوية التراثية في طريق السلوم هو الأول من نوعه، أنشئ قبل نحو 15 عامًا، تبعه كهف ملح سلمان في الكورنيش الغربي بمدينة مرسى مطروح، الذي أصبح مقصدًا صيفيًا شهيرًا.

- العناصر العلاجية في الكهف

تحتوي كهوف الملح على خمسة عناصر رئيسية، بينها الصوديوم، البوتاسيوم، المنجنيز، والحديد، إضافة إلى اليود الذي يساهم في علاج الجيوب الأنفية والأمراض الجلدية. وتستمر الجلسة العلاجية نحو 45 دقيقة، وتُعد معادلة لما يقضيه الإنسان على الشاطئ بعد الفجر لمدة نصف ساعة على مدار 15 يومًا، للاستفادة من فوائد اليود الطبيعي.

- الأمراض التي يعالجها الكهف

تؤكد إدارة الكهف أن جلسات الملح تساعد في علاج أكثر من 15 مرضًا، منها: حساسية الصدر والربو، التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية، اضطرابات الجهاز العصبي، الفطريات والبكتيريا في مجرى الجهاز التنفسي، الأمراض الناتجة عن التدخين السلبي.

- سياحة علاجية واستجمام

كهف الملح في طابا يجمع بين السياحة العلاجية والاستجمام، ليصبح نموذجًا متكاملاً للعناية بالصحة والجسم والروح، ويقدم تجربة فريدة للزوار الباحثين عن علاج طبيعي بعيد عن الأدوية والمستشفيات، وسط أجواء هادئة تساعد على طرد الطاقة السلبية وزيادة الإيجابية.