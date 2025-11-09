9 سيدات ينافسن 144 مرشحا.. سباق ساخن على 16 مقعدًا في انتخابات المنيا

ارتفاع ضحايا سقوط سيارة من أعلى معدية ببني سويف إلى 4 وفيات

المنيا- جمال محمد:

وسط ترقب كبير، تشهد محافظة المنيا أجواء انتخابية ساخنة والتي ستنطلق غدًا الاثنين مع بدء العملية التصويتية لانتخابات مجلس النواب 2025 .

وتشهد محافظة المنيا داخل دوائرها الستة منافسة بين 153 مرشحًا، بينهم 9 سيدات فقط، و21 حزبيًا و132 مستقلًا للمنافسة على 16 مقعدًا بالنظام الفردي.

كما جهزت محافظة المنيا 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين 831 ألف ناخب على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

مصراوي ينشر أسماء المرشحين بكافة الدوائر الانتخابية والتي جاءت أسماؤهم في الكشوفات النهائية وسيخرج من بينهم نواب الدائرة المقبلة وهم كالتالي:

37 مرشحا في معركة شرسة على 3 مقاعد ببندر ومركز المنيا..

يترشح في تلك الدائرة كل من: اللواء علي بدوي عن حزب مستقبل وطن، والمحاسب عمرو طه عن حزب حماة وطن، واللواء أشرف جمال عن حزب الجبهة الوطنية، و المحاسب علاء السبيعي، مستقل، خالد محمد حسن، مستقل، سيد أبو بريدعة، مستقل ،أشرف عبد العزيز الأحمداوي، حزب العدل، حسن عبدالغفار، كمستقل، والمحاسب أحمد حسين الصياد، ومحمود يسري مهني، العمدة حسن محمود عبدالله، اندرو سامي أبو بيلاطس، صفى الدين محمد خليفة حيني – مستقل وأبو العلا خلف عبد العزيز متولي- مستقل، عمر درويش مصطفى أحمد– مستقل ، ومحمود محمد شكل – مستقل، رباب نصر عبد الكافي موسى مستقل ، ومنى أحمد محمد علي – مستقل ، عبد الرحيم محمد خليفة محمد (عبد الرحيم خليفة) مستقل، أميرة عدلي زكي غطاس– مستقل، خالد محمد محمود محمد - خالد ابو شادي - حزب المؤتمر، غطاس داود وهيب جرجس – مستقل.

كما يخوض الإنتخابات : رائف راضي بدير مسعد– مستقل ، ومحمود علي محمد – مستقل، أحمد نبيل زوين مستقل، وياسر محمد عبد الوهاب عبد العزيز – مستقل وأنور يوسف عزيز وهبه– مستقل، ووليد محمد عبد الباقي – مستقل، وعماد محمد نجيب قرني حسن– مستقل، محمد أيمن يحيى نجيب، مستقل، وجمال محمد عبد الحميد محمد – مستقل، يوسف محمد ثابت يوسف – مستقل، رمضان محمد رمضان – مستقل، هدى صلاح عمر همام – مستقلة، وعاطف عبد العزيز واعر اللافي- مستقل ، عبد الغفار محمود علواني سلطان- مستقل، ومحمد طه غريب إبراهيم - مستقل.

14 مرشحًا يطمحون في مقعدان لدائرة سمالوط ومطاي...

محمد نشأت العمدة، حزب مستقبل وطن، توحيد تامر حزب مستقل وطن، هواري فخري أبو طهير، حزب حماة الوطن، عمانوئيل عاطف، مرشح الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.

كما يترشح : حسين عثمان علي محمد - مستقل، غرباوي عيد عوض إسحاق - مستقل، ‏محمد حسن عبد المعبود دردير - مستقل، ‏زينب طلعت محمود محمد - مستقل ، أمير صابر عبد الغني عبد اللطيف - مستقل، ‏مينا مكرم بباوي إبراهيم - حزب مصر الحديثة، هاني إبراهيم غالي تادرس، مصطفى أشرف أمين عبد الحكيم، هاني صلاح عز الدين عبد القادر - مستقل، ورضا عيد حنا إبراهيم- مستقل.

27 مرشحًا لحسم 4 مقاعد بدائرة مغاغة والعدوة..

محمود عبد الحفيظ صالح مرشح حزب مستقبل وطن، حمادة محمد حلبي، حزب الشعب الجمهوري، إيهاب عبد العظيم جابر، مرشح حزب الوفد المصري، حسين حسني حسين غيته، الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، عمرو محمود موسى – مستقل، أحمد شعراوي إبراهيم شعراوي - مستقل، أسماء فايز علي محمد الخزاعي– حزب المؤتمر، أشرف حسب الله يعقوب إسطفانوس– مستقل، حمدي السعدي كيلاني إسماعيل – مستقل، ياسر عبد الغفور عبد الفتاح صالح – مستقل، الغزالي معوض محمد حسن– مستقل، فايد محمد نجيب مصطفى عيسى – مستقل –، وعماد عبد العظيم توفيق - مستقل، سامي إبراهيم محمد احمد – مستقل.

كما يترشح : حمادة جمال محمد عباس – مستقل، أرميا كمال عبد السيد حنا - مستقل، خيري جمال ألهم عبد الجواد - مستقل، أسماء عيسى صالح يونس - مستقل، محمد عبد العظيم أحمد الإدريسي - مستقل هدهد، محمد حسن قولي أحمد – الشهرة محمد فرنسا – مستقل – رمز فراشه، عمرو الشامخ جابر محمد– حزب المؤتمر، وائل أحمد محمود عبد العال – مستقل، محمد فرغلي أحمد- مستقل، إيهاب خالد فتح الباب أحمد فتح الباب – مستقل، مصطفى أحمد منتصر– مستقل، وأبو الفتوح محمد علي حسن – مستقل.

30 مرشحًا على مقعدي أبو قرقاص ..

السيد مجدي معتمد سعداوي، حزب مستقبل وطن، حازم فاروق طه، حزب حماة الوطن، بركة سالم أحمد – مستقل – محمد محمد عبدالقادر – مستقل ، حسام أبو زيد - مستقل، اللواء عبد الناصر مكرم البرباوي – مستقل – نور الدين مدكور حسن – مستقل، عبد الحكيم محمد دكروري – مستقل، محمد خيري عبد السند بدوي، محمد عاطف ثابت محمد - مستقل، أحمد إبراهيم عبد السلام حسن - مستقل، أدهم عبد الرحمن أدهم محمد - مستقل، أحمد فتحي محمود عثمان – اللواء أحمد فتحي التركي– مستقل، شريف طاهرمحمود طاه – مستقل، ضياء عادل أبو اليزيد محمد- مستقل، عبد الحميد حسن أبو الليل – مستقل، عمران سليم جميل سليم – مستقل، بهاء الدين حسين كامل عبد الرحيم – مستقل ، محمد أبو بكر محمد عبد الحليم - مستقل .

كما يترشح : طارق معتمد محمد إبراهيم - مستقل ، وأحمد عماد الدين سيد محمد شوقي - مستقل ، وعتريس محمد سيد عتريس – مستقل، ونجاح ممدوح ناجي وهبة – مستقل، أيمن عبد الحميد محمود إسماعيل – مستقل، مؤمن مصطفى محمد عبد الحميد – مستقل، نجلاء فتحي محمد حسن- حزب المؤتمر، علي سيد علي عبد الرحيم – مستقل، مصطفى محمد بهي الدين أحمد التوني – مستقل - وأحمد رزق حسن – حزب المحافظين، أشرف فتحي محمد حسن إسماعيل مفتاح – مستقل، مكرم ماهر مكرم شفيق – مستقل.

36 مرشحًا في معركة لحسم 3 مقاعد ببندر ومركز ملوي..

يأتي في مقدمة المترشحين بتلك الدائرة الصعبة: العمدة وائل إسماعيل حسن، مرشح حزب مستقبل وطن، محمد مصطفى محمود، مرشح حزب مستقبل وطن، هيلا سيلاسي غني – مستقل، رياض عبدالستار – مستقل، شريف نادي موسى، حزب المصريين الأحرار، حازم محمد الدروي – مستقل، مصطفى فتحي راتب مرشح حزب الجبهة الوطنية، أسامة كرم - مستقل، حسن سعد محمد- مستقل، خالد عبد الرحيم كامل محمود- مستقل، عصام إبراهيم عزت بيومي- مستقل، طه سميح سيد طه - مستقل، أسامة عبد الشكور حمزة – مستقل، حنان عياد خليل عيسى – حزب المؤتمر، محمد حامد محمود علي الكاشف - مستقل، رجب عبد العليم عبد البصير عبد الله – مستقل، عمر عبد العزيز محمد علي– مستقل، محمد سيد زكي عبد القادر – مستقل، ناجح صادق علي حسن دليل – مستقل، سراج الدين رفعت محمد مصطفى– مستقل، محمد مهدي عبد الرحيم مخيمر – مستقل، ورأفت نبيل وهيب يني – مستقل، حسام علي محمود محمد – مستقل، شاهر صابر سيف موسى – مستقل، وأحمد جمال أحمد موسى – مستقل.

وكذلك يترشح بدائرة ملوي : محمود محمد صلاح الدين محمد – محمود الشريف – مستقل، وإبراهيم حسن مرسي عباس - مستقل ، أرميا نادي يوسف موسى – مستقل، نزيه فرغلي عبد العزيز – مستقل، جورج إبراهيم حشمت إبراهيم – مستقل ، وكرم زكي فرج الله – حزب الوعي، أحمد اكرام محمد أحمد عليفي – مستقل، ومحمد محفوظ محمد سيد – مستقل ، وعبد الرحمن أحمد جودة عثمان - مستقل، وحسام حسن عبد البديع سيد– مستقل.

11 مرشحًا لخطف مقعد ديرمواس ..

ويترشح على تلك الدائرة: علاء على قدري عبد الموجود- حزب الشعب الجمهوري - إخلاص فاروق محمد ابو العلا – مستقل ، عمرو أحمد عبد الحكيم - مستقل، محمد جمال محمد سيد – مستقل، طاهر مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، مستقل، سيد عبد العليم عبد الناصر عبد العليم - مستقل ، يوسف عارف على سيف - مستقل، أشرف عبد العزيز حسانين أبو المكارم - مستقل، محمود يوسف محمد عبد الجواد - مستقل، أيمن عبد الحي أحمد مصطفى – مستقل، أحمد عباس ميري- مستقل .