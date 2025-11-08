الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتقال محكمة الخارجة الابتدائية و النيابات لمقرها الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، و بدء العمل رسميًا من داخل المجمع، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي.

وأشار الزملوط، إلى أنه جرى تجهيز مقرات المحكمة و النيابات (الكلية- الجزئية- المرور - الأسرة)، بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.

وأشار الزملوط ان مجمع المصالح يقع على بعد 1.7 كيلو من مطار الخارجة وعلى مساحة 130 فدانا، مضيفا أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى التي تم افتتاحها 46 فدانا (طرق ومبان ومسطحات خضراء)، ويتضمن 12 جهة حكومية خدمية بالإضافة إلى 9 جهات حكومية مركزية.

وأكد أنه جرى ربط الجهات الحكومية بمراكز المحافظة المختلفة لتمكين المواطنين من إنجاز أعمالهم بكفاءة وضمن تطبيق معايير الجودة والشفافية.