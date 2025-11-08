إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "شبرا–بنها" الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "شبرا–بنها" الحر في الاتجاه إلى بنها، دون وقوع أي حالات وفاة حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لتسيير حركة المرور في المنطقة، وإزالة آثار الحادث، بالتوازي مع فتح تحقيق موسع لتحديد أسباب انقلاب الميكروباص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.