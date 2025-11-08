محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب (صور)

الأقصر ـ محمد محروس:

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لضمان سير انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد والتأكد من الجاهزية الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة مستجدات الموقف الانتخابي والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدد المحافظ على المرور الميداني على كافة المقار الانتخابية، والتأكد من جاهزيتها والأماكن المحيطة بها، مع تكثيف أعمال النظافة، والحفاظ على المظهر الجمالي العام، والتأكد من جاهزية أعمدة الإنارة أمام اللجان، ووضع مظلات ووسائل تهوية، بالإضافة إلى توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وكبار السن للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر أهمية متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان الانتخابية واللجنة العامة، لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومستقر.