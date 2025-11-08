بالصور.. قناة السويس تستقبل أكبر سفينة حاويات منذ عامين

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من دير مار جرجس بالرزيقات لتقديم الدعوة لحضوره الموسم السنوي للدير، الذي يبدأ في العاشر من نوفمبر من كل عام.

وضم الوفد نيافة الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مار جرجس بالرزيقات بأرمنت، والأنبا يوساب، أسقف عام كنائس الأقصر وضواحيها، والقمص توماس الرزيقي، المشرف على الدير، إلى جانب رجال الأعمال ممدوح وباسم فيليب.

وخلال اللقاء، وجه الوفد الدعوة الرسمية إلى محافظ الأقصر لحضور احتفالات الدير السنوية، والتي تُعد من أبرز الفعاليات الدينية المسيحية والسياحية بالمحافظة.

وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الدعوة، مشيدًا بروح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاح موسم الاحتفال بدير مار جرجس بالرزيقات، والذي يشهد مشاركة واسعة من الزوار من مختلف المحافظات.