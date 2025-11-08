جامعة قنا تعلن تغيير اسمها رسميًا في قاعدة بيانات "Scopus" العالمية

"مستقبل وطن" يستعرض قوته بفايد استعدادًا لانتخابات 2025

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، عن اعتماد تغيير اسم الجامعة رسميًا من "جامعة جنوب الوادي" إلى "جامعة قنا" في قاعدة البيانات البحثية العالمية "Scopus"، إحدى أبرز منصات فهرسة الإنتاج الأكاديمي على مستوى العالم.

وأكد عكاوي أن هذا التغيير يأتي في إطار تحديث الهوية المؤسسية للجامعة وربطها بموقعها الجغرافي، مما يعزز حضورها البحثي دوليًا ويؤثر بشكل إيجابي في تقييمها بالتصنيفات الدولية المختلفة.

ومن جانبه، طمأن الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، بأن جميع الأبحاث المفهرسة سابقًا باسم جامعة جنوب الوادي ستظل محفوظة تحت الاسم الجديد (Qena University) دون أي تأثير على السجل البحثي، حيث تم الاحتفاظ برقم التعريف الفريد للجامعة في "Scopus".

ودعا عبد العظيم جميع الباحثين من منسوبي الجامعة إلى استخدام اسم "جامعة قنا" في جميع الأبحاث المقدمة للنشر العلمي مستقبلًا.

وأشار الدكتور حموده محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، إلى أن فريق العمل يتواصل حاليًا مع باقي قواعد البيانات والتصنيفات الدولية لاستكمال عملية تحديث الاسم، مؤكدًا أن تصنيف "التايمز" استجاب أيضًا لإجراءات التغيير.