قطع التيار الكهربائي عن الإسكان الاجتماعي بمدينة أبوزنيمة غدًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي عن حي الإسكان الاجتماعي بالمدينة يوم غد السبت، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية للمحولات.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، يشمل الفصل الحي بالكامل، بالإضافة إلى جميع المخابز والمحلات التجارية والمدارس التي تقع في نطاقه، وذلك لمدة ساعة ونصف (90 دقيقة).

ويبدأ الانقطاع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا (10:30 صباحًا)، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا (12:00 ظهرًا).

ناشد البيان الرسمي الصادر عن الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية الحساسة أثناء وبعد عودة التيار مباشرة، وذلك لحين التأكد من استقراره بالكامل والحفاظ على سلامة الأجهزة.