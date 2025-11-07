1141 كشفًا طبيًا مجانيًا في قافلة "حياة كريمة" بقرية غرب أسوان (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

يُمثل متحف شرم الشيخ إضافة فريدة للمنظومة السياحية بالمدينة، إذ يجمع بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، ويتيح للزوار من مختلف الجنسيات فرصة التعرف على الحضارة المصرية عبر عصورها المتنوعة، من خلال قاعات عرض حديثة وورش تعليمية وتفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

ويعد المتحف أول متحف أثري بمدينة شرم الشيخ، ليصبح مركز إشعاع ثقافي وحضاري، وملتقى للحضارات الإنسانية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن إدارة المتحف تعمل على دمج المتعة بالمعرفة عبر تنظيم ورش عمل تفاعلية للأطفال حتى سن 16 عامًا، تتضمن جانبًا نظريًا وآخر عمليًا، بالإضافة إلى جولات داخل قاعات العرض".

وأوضح مدير المتحف أن المتحف يضم نحو 5200 قطعة أثرية، تعرض نشأة الحضارة المصرية وتطورها، وتبرز علاقة المصري القديم بالبيئة المحيطة وكيفية تقديسه لبعض الكائنات.

وأشار "حسنين" إلى أن من أبرز القطع المعروضة: رأس الملكة حتشبسوت، وتمثال الملك تحتمس الثالث وهو يقدم الدهان المقدس، تمثال الكاتب بادي آمون نب نيسوت تاوي، تمثال المعبود حورس بهيئة الصقر، قاربا سنوسرت الثالث، مجموعة من مومياوات القطط، فسيفساء صيد الآيل، والزوجان ثاي ونايا.

وأضاف مدير المتحف، أن المتحف يضم منطقة خدمات ترفيهية تشمل مطاعم وبازارات وساحات لإقامة الاحتفالات، فضلًا عن ثلاث قاعات رئيسية للعرض المتحفي، أبرزها القاعة الكبرى "قاعة الحياة اليومية والبرية"، التي توضح علاقة المصري القديم بالحيوانات ودورها في حياته حتى وصل بعضها إلى حد التقديس. كما تبرز القاعة الحياة الأسرية التي شكلت اللبنة الأساسية لاستقرار المجتمع القديم.

ويضم المتحف أيضًا عرضًا مميزًا لمراكب دهشور، لتوضيح رمزية رحلة قوارب الشمس، بالإضافة إلى محاكاة كاملة لمقبرة أثرية بكل تفاصيلها الجنائزية.

أما البهو الملكي فيضم تماثيل ملوك عظام مثل تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، إلى جانب رأس أوزيرية للملكة حتشبسوت، وبعض القطع الخاصة بالمعبودة حتحور، الملقبة بـ"سيدة الفيروز" لارتباطها التاريخي بأرض سيناء.

وتسلط قاعة الحضارات في المتحف الضوء على تفاعل الحضارة المصرية مع الحضارات الأخرى عبر العصور، من خلال إبراز قيمها الفنية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها المتبادل مع الثقافات الإنسانية المختلفة.