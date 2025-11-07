جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا مع مشايخ وأهالي منطقة رأس النقب التابعة لمدينة طابا، لمتابعة ما تم تنفيذه من مطالبهم وجهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، ما تحقق من مطالب لأهالي القرية من بينها تنفيذ مشروع إنشاء 60 منزلًا بدويًا لأهالي القرية، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات الحصر النهائي للمستفيدين، تمهيدًا لتوزيع المنازل الجديدة خلال العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل.

كما تناول اللقاء مناقشة حلول مشكلة مياه الشرب بالقرية، واستعراض الجهود المبذولة في تحسين خدمات الكهرباء، إضافة إلى بحث عدد من المطالب والاحتياجات الأخرى للأهالي، مثل دعم الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب ضمن مشروعات التنمية المتكاملة التي تشهدها المحافظة.

وأكد المحافظ أنه جاري تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بمناطق التجمعات البدوية والقرى الحدودية، مشيرًا إلى أن هناك خطة شاملة لتحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين في هذه المناطق.

ووجه المحافظ المسؤولين المعنيين بسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية المقرر تنفيذها، وتذليل العقبات أمام الأهالي

كما أكد على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تسعى لتكون نموذجًا في التنمية المستدامة وخدمة أبناء البادية.

وأشار المحافظ إلى دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستمر لأبناء المحافظة، من خلال ما يقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري من مساعدات إنسانية ومجتمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد الدور الوطني والإنساني للأزهر الشريف في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وأعرب مشايخ وأهالي رأس النقب عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الدائم بأبناء سيناء، وتوجيهاته المستمرة بتحسين أوضاعهم المعيشية.