أسرة كاملة.. تشييع جثامين ضحايا حريق "شقة بيجام" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في مشهد جنائزي حزين، شيّع أهالي منطقة بيجام بشبرا الخيمة، جثامين ضحايا حريق الشقة السكنية الستة، الذين لقوا مصرعهم إثر ماس كهربائي ناتج عن شاحن هاتف محمول.

وخرجت الجثامين من مشرحة مستشفى ناصر التخصصي، حيث أُديت صلاة الجنازة عليهم بمسجد السلام بالمنطقة، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على المشيعين.

تم نقل الجثامين لدفنها بمقابر العائلة بمنطقة باب الوزير بالقلعة في القاهرة.

وكانت النيابة العامة قد صرحت بدفن الجثامين بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، والتي أكدت التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن اختناق بسبب الحريق الذي اندلع أثناء نوم الأسرة.

والضحايا هم أم وشقيقتها وأربعة أطفال، من بينهم طفل من ذوي الهمم، حيث حال اشتعال النيران في باب الشقة دون تمكنهم من النجاة.

