زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب في فلوريدا

كتب : مصراوي

03:05 ص 28/12/2025

زيلينسكي وترامب

وكالات

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، تمهيدا للقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد في فلوريدا.

يأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية.
وسبق أن أفاد الكرملين، أن روسيا تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات التحضيرية رفيعة المستوى ففي 20-21 ديسمبر أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف مفاوضات في ميامي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر.

وفي 2 ديسمبر استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لمناقشة خطة السلام الأمريكية، التي تضم 27 نقطة مقسمة إلى 4 حزم للمناقشة المنفصلة.

وأعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن تقييمه الإيجابي لمحادثات الكرملين، واصفا إياها بأنها بالبناءة والمفيدة، مع الإشارة إلى أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها تأثير إيجابي على سير وطبيعة المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

زيلينسكي وترامب ترامب زيلينسكي لقاء زيلينسكي وترامب الولايات المتحدة أمريكا الحرب الروسية الأوكرانية

