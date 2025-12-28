غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس جنوبي قطاع غزة



وكالات

نفذت طائرات الاحتلال الحربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غارات عنيفة على مناطق شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة 29 شهيدا، من بينهم 4 شهداء جدد و25 شهيدا جرى انتشالهم، إضافة إلى 8 إصابات، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 414 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 1,142 إصابة، وبلغ إجمالي عمليات الانتشال 679 حالة.

أما الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغت 71,266 شهيدا و171,219 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إضافة 292 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة الممتدة من 19 ديسمبر 2025 حتى 26 ديسمبر 2025.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، إن القطاع يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإجهاض، مقابل انخفاض حاد في عدد المواليد بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، إذ تراجعت أعداد الولادات الشهرية من 26 ألفا إلى 17 ألف حالة فقط.

وأوضح البرش، أن انخفاض الوزن عند الولادة أصبح ظاهرة واسعة نتيجة سوء تغذية الأمهات ومنع دخول المكملات الغذائية الأساسية.

وأضاف أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز التخصيب، وقصف مركز البسمة، ما أدى إلى إحراق أنابيب النيتروجين وتدمير نحو أربعة آلاف جنين مخصب بالكامل.

وأشار إلى أن هذه الجريمة وثقتها تقارير الأمم المتحدة ولجان تقصي الحقائق، التي أكدت أن الأجنة كانت محفوظة داخل المختبر وفق الإجراءات العلمية المتبعة.

واعتبر البرش أن هذه المعطيات تُظهر وجود خطة مسبقة طالما لوّحت بها مراكز أبحاث إسرائيلية، مثل مؤتمر هرتزيليا، التي حذرت مما وصفته بالخطر الديمغرافي الفلسطيني.

وأكد أن الحرب شكّلت فرصة لتطبيق هذه المخططات عبر استهداف مباشر لنسل الفلسطينيين وصحتهم وقدرتهم على الإنجاب السليم، مشددا على أن وزارة الصحة توثق هذه الجرائم بدقة، وستقدم ملفاتها إلى الجهات الدولية المختصة باعتبارها جرائم إبادة جماعية تستهدف الإنسان الفلسطيني، وفقا للغد.