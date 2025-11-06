تعليم جنوب سيناء تحصد فضية الجمهورية للملاكمة -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:



حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للتفوق الرياضي للعام الدراسي الحالي في لعبة الملاكمة.



وجاء هذا الإنجاز على يد البطل الطالب آدم محمد محمود، المُقيَّد بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بإدارة شرم الشيخ التعليمية، بعد ان تمكّن من الفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في وزن 71 كيلوجرامًا.



أُقيمت البطولة بالمركز الأوليمبي في القاهرة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وبإشراف من الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأندية.



وتقدَّم عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بخالص التهنئة للطالب الفائز، مشيدًا بجهود جميع القائمين على توجيه التربية الرياضية وإدارة شرم الشيخ التعليمية، وعلى رأسهم وليد جعفر، الموجه الأول للتربية الرياضية بالمديرية، و حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، بالإضافة إلى نجم محمود بخيت، مسؤول التفوق الرياضي بالمديرية، و حجازي رزق، موجه التربية الرياضية بإدارة شرم الشيخ التعليمية، و مسعد إمام، معلم التربية الرياضية بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية، مؤكدًا أهمية دعم التفوق الرياضي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.