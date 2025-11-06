حصاد 333 فدان ذرة شامية وزراعة 455 فدان قصب خريفي بالأقصر

الأقصر – محمد محروس

أعلن المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن حصاد 333 فدانًا من محصول الذرة الشامية، وزراعة 455 فدانًا من القصب الغرس الخريفي خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن الأنشطة التي نفذتها مديرية الزراعة في مختلف قطاعاتها.

وأوضح «فؤاد» أن الإدارة العامة للإرشاد الزراعي واصلت المرور الدوري على الزراعات المختلفة لمتابعة مدى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية، ومتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الرفيعة تمهيدًا لعملية الحصاد، إلى جانب متابعة حقول قصب السكر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وأشار إلى الانتهاء من حصاد 92 تجميعة إرشادية لمحصول الذرة الشامية بمساحة إجمالية بلغت 333 فدانًا، حيث بلغ متوسط الإنتاجية 24 أردبًا للفدان، بالتعاون مع المنطقة الإحصائية بالأقصر، مع استمرار توزيع تقاوي المحاصيل الشتوية بمنافذ الإرشاد الزراعي على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المديرية نفذت 4 ندوات إرشادية لمحصول القمح ضمن الحملة القومية للنهوض به، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إلى جانب 3 ندوات لتطهير وتطوير مساقي الري بالتعاون مع إدارة الأراضي والمياه، كما شاركت المديرية في مؤتمر مبادرة «ازرع» بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية، والتي تستهدف زراعة 350 فدانًا من القمح خلال موسم 2024 / 2025.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أوضح وكيل الوزارة أنه تم استخراج 19 رخصة لتداول الأعلاف وخاماتها، والمشاركة مع مديرية الطب البيطري في حملات التحصين والتأمين على الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلًا عن معاينة مجزر نصف آلي لذبح الدواجن بالمنطقة الصناعية.

أما الإدارة العامة للتعاون الزراعي، فقد تابعت حركة الأسمدة المدعمة من حيث الوارد والموزع والرصيد، مع إعداد برنامج الاحتياجات السمادية لشهر نوفمبر استعدادًا للموسم الشتوي 2024 / 2025.

وفي مجال حماية الأراضي، أشار «فؤاد» إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم تحرير 113 محضر تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت 7 أفدنة و2 قيراط و10 أسهم، وتنفيذ الإزالة الفورية لـ 72 حالة تعدٍ بمساحة 4 أفدنة و18 قيراطًا، مع إصدار قرارات إزالة لباقي الحالات المدرجة في الحملات المكبرة، إلى جانب 91 قرار إزالة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وفيما يخص إدارة البساتين، تم المرور على 3 مزارع فاكهة بناحيتي إسنا وأرمنت، وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين، إلى جانب متابعة زراعات الموز ضمن المشروع القومي لفحص مزارع الموز ضد مرض التورد والتبرقش. كما جرى المرور على 52 صوبة لإنتاج شتلات الخضار و6 صوب لإنتاج شتلات القصب وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة.

وفي مجال مكافحة الآفات، تم علاج 3,414 فدانًا من قصب السكر المصاب بالحشرة القشرية الرخوة، مع تنفيذ حملات دورية لمتابعة الزراعات الصيفية ومكافحة حشرة الحشد الخريفية على الذرة الشامية النيلي، ومكافحة فأر الغيط شرق وغرب النيل، فضلًا عن فحص 1,889 عبوة مبيدات بمحلات الاتجار في المبيدات الزراعية.

واختتم وكيل الوزارة بتأكيده أن إدارة المحاصيل السكرية تابعت زراعة القصب الغرس الخريفي بمساحة 455 فدانًا، منها 45 فدانًا من صنف «جيزة 4» مدعومة من مجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر بمبلغ 135 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الخدمة ضمن مشروع تنمية وإنتاج القصب على مساحة 15 فدانًا بتكلفة 28,125 جنيهًا بعد الدعم بنسبة 50%.

وأشار إلى أن الفرق الفنية تواصل المرور الميداني على زراعات القصب ومشاتل إنتاج الشتلات بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمحصول ورصد أي إصابات حشرية أو مرضية بالتعاون مع الجهات البحثية ومصانع السكر.