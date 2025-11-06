فوز 1219 متقدمًا بقرعة الحج في مديرية أمن القليوبية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أجرت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، قرعة الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، بنادي الشرطة بمدينة بنها، وسط أجواء من الفرحة والزغاريد والدموع من الأهالي الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام.



حضر فعاليات القرعة اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وعدد من قيادات المديرية، ومفتش وزارة الداخلية، واللواء محمد حرب، مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، والعقيد أحمد عادل، ممثل الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية. وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد أحمد عامر من وزارة الأوقاف.



وأسفرت القرعة عن فوز 1219 متقدمًا من إجمالي 3954 متقدمًا من أبناء المحافظة، بينهم 12 حاجًا بالتزكية من كبار السن، و1207 بالقرعة العلنية، بالإضافة إلى 610 من الأسماء الاحتياطية.



وجاء توزيع الحصص على المراكز والأقسام كالتالي: الخصوص 9، العبور 129، قسم بنها 107، أول شبرا 89، ثان شبرا 94، قسم قليوب 29، مركز قليوب 78، مركز طوخ 151، قها 11، مركز وقسم الخانكة 78، القناطر الخيرية 106، مركز بنها 147، مركز شبين القناطر 114، وكفر شكر 82.



وعبّر الفائزون عن سعادتهم الغامرة بحصولهم على فرصة أداء فريضة الحج، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على تنظيم القرعة بشفافية وتيسير الإجراءات للمواطنين.