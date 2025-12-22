ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخميس 22 من نفس الشهر.

وتُعقد امتحانات صفوف النقل بالمراحل المختلفة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) في الفترة من 17 إلى 22 يناير، مع مراعاة الإجازات الرسمية ونظام الفترة الواحدة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن الجداول روعي في إعدادها خريطة العام الدراسي والإجازات الرسمية، وتُعقد الامتحانات بنظام الفترة الواحدة نظرًا لقصر فترة النهار ومراعاة التغيرات الجوية المحتملة.