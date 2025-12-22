إعلان

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:39 م 22/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جداول امتحانات (4)
  • عرض 5 صورة
    جداول امتحانات (5)
  • عرض 5 صورة
    جداول امتحانات (3)
  • عرض 5 صورة
    جداول امتحانات (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخميس 22 من نفس الشهر.

وتُعقد امتحانات صفوف النقل بالمراحل المختلفة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) في الفترة من 17 إلى 22 يناير، مع مراعاة الإجازات الرسمية ونظام الفترة الواحدة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن الجداول روعي في إعدادها خريطة العام الدراسي والإجازات الرسمية، وتُعقد الامتحانات بنظام الفترة الواحدة نظرًا لقصر فترة النهار ومراعاة التغيرات الجوية المحتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف امتحانات محمد هاني غنيم الشهادة الإعدادية صفوف النقل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة