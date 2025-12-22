مباريات الأمس
إعلان

أفشة يوجه رسالة تحفيزية لبعثة منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

كتب : مصراوي

01:26 م 22/12/2025

وجه محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تحفيزية لبعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويفتتح منتخبنا الوطني مبارياته بأمم أفريقيا عندما يواجه نظيره زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": كل التوفيق للجهاز الفني ومنتخبنا الوطني وان شاء الله نرجع بالبطولة وتكون فرحتنا كبيرة".

وتابع: " بالتوفيق يا رجالة كل الدعم وكل الناس بتساندكم والأهم الفوز في أول ماتش، المكسب ده مهم جدًا للفوز بالبطولة ان شاء الله".

محمد مجدى زيمبابوي النادي الأهلي بطولة كأس الأمم الأفريقية

