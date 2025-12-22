بالصور- محافظ بني سويف يتفقد جاهزية مخر سيل سنور لموسم الأمطار

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف في بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مخر سيل سنور، في إطار متابعة جاهزية المخرات والمجاري المائية لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

وخلال جولته، شدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لكافة مخرات السيول شرق وغرب النيل، مع تكثيف أعمال التطهير بقاع وجوانب المخرات، وإزالة الحشائش، وترميم وصيانة حواف المجاري المائية، بما يضمن كفاءتها في استيعاب كميات المياه المتوقعة.

كما وجه بضرورة متابعة جاهزية أحواض وبحيرات التهدئة المنفذة ضمن الحلول الفنية لتدعيم قدرة المخرات على التعامل الآمن مع مياه الأمطار والسيول، والتحكم في معدلات تدفق المياه بما يقلل من المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال تفقده مخر السيل بزمام قرية سنور شرق النيل بمركز بني سويف، على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من مركز ببا عقب جولته التفقدية لأعمال البعثة المصرية الروسية المشتركة بمنطقة آثار جبل النور.