إعلان

بالصور- محافظ بني سويف يتفقد جاهزية مخر سيل سنور لموسم الأمطار

كتب : حمدي سليمان

04:13 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد جاهزية مخر سيل سنور (3)
  • عرض 3 صورة
    محافظ بني سويف يتفقد جاهزية مخر سيل سنور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مخر سيل سنور، في إطار متابعة جاهزية المخرات والمجاري المائية لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

وخلال جولته، شدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لكافة مخرات السيول شرق وغرب النيل، مع تكثيف أعمال التطهير بقاع وجوانب المخرات، وإزالة الحشائش، وترميم وصيانة حواف المجاري المائية، بما يضمن كفاءتها في استيعاب كميات المياه المتوقعة.

كما وجه بضرورة متابعة جاهزية أحواض وبحيرات التهدئة المنفذة ضمن الحلول الفنية لتدعيم قدرة المخرات على التعامل الآمن مع مياه الأمطار والسيول، والتحكم في معدلات تدفق المياه بما يقلل من المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال تفقده مخر السيل بزمام قرية سنور شرق النيل بمركز بني سويف، على الطريق الصحراوي الشرقي، أثناء عودته من مركز ببا عقب جولته التفقدية لأعمال البعثة المصرية الروسية المشتركة بمنطقة آثار جبل النور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف الأمطار السيول فصل الشتاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة