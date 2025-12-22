بالصور- حريق هائل يلتهم محلين في سوق عرفان بالإسكندرية

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الإثنين، في محلات بسوق عرفان بحي وسط، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في سوق عرفان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي محال وباكيات السوق، بعد إخلائه من المواطنين حرصا على سلامتهم.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي ما أسفر عن احتراق محلين بشكل كامل دون حدوث أي إصابات.

ووجهت المهندسة إيمان أحمد عباس، رئيس حي وسط الإسكندرية، بالتأكد من اشتراطات الحماية المدنية داخل باقي المحلات لمنع تجدد الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.