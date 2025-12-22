إعلان

بالصور- حريق هائل يلتهم محلين في سوق عرفان بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:26 م 22/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق محلين في سوق عرفان (3)
  • عرض 5 صورة
    حريق محلين في سوق عرفان (5)
  • عرض 5 صورة
    حريق محلين في سوق عرفان (4)
  • عرض 5 صورة
    حريق محلين في سوق عرفان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الإثنين، في محلات بسوق عرفان بحي وسط، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في سوق عرفان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي محال وباكيات السوق، بعد إخلائه من المواطنين حرصا على سلامتهم.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي ما أسفر عن احتراق محلين بشكل كامل دون حدوث أي إصابات.

ووجهت المهندسة إيمان أحمد عباس، رئيس حي وسط الإسكندرية، بالتأكد من اشتراطات الحماية المدنية داخل باقي المحلات لمنع تجدد الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق محلين سوق عرفان الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة