إعلان

مياه القليوبية تُجدد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة قها

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:47 م 22/12/2025

مياه القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) للمرة الرابعة على التوالي لمحطة معالجة صرف صحي قها، التي تعمل بنظام التهوية "كروجر"، وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع معايير التقييم الفني والإداري والتشغيلي.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تجديد الشهادة للمرة الرابعة يعكس الالتزام المستمر بتطبيق منظومة العمل القياسي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحقيق الاستدامة البيئية داخل محطات المعالجة التابعة للشركة.

وأوضح "فودة" أن محطة معالجة قها خضعت لمراجعة شاملة لكافة عناصر التشغيل، شملت نظم التحكم والمتابعة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وجودة الأداء الفني، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة لجهود العاملين بالمحطة وروح العمل الجماعي، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم وتأهيل الكوادر الفنية، وتطبيق نظم الجودة في جميع مواقع العمل بمحافظة القليوبية.

وتُعد شهادة TSM من أهم الشهادات التي تُمنح لمحطات المعالجة الملتزمة بتطبيق نظم الإدارة الفنية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الخدمة، والحفاظ على البيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه القليوبية الإدارة الفنية المستدامة محطة معالجة قها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة