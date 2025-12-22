مياه القليوبية تُجدد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة معالجة قها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) للمرة الرابعة على التوالي لمحطة معالجة صرف صحي قها، التي تعمل بنظام التهوية "كروجر"، وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع معايير التقييم الفني والإداري والتشغيلي.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تجديد الشهادة للمرة الرابعة يعكس الالتزام المستمر بتطبيق منظومة العمل القياسي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتحقيق الاستدامة البيئية داخل محطات المعالجة التابعة للشركة.

وأوضح "فودة" أن محطة معالجة قها خضعت لمراجعة شاملة لكافة عناصر التشغيل، شملت نظم التحكم والمتابعة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وجودة الأداء الفني، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة لجهود العاملين بالمحطة وروح العمل الجماعي، مؤكدًا استمرار الشركة في دعم وتأهيل الكوادر الفنية، وتطبيق نظم الجودة في جميع مواقع العمل بمحافظة القليوبية.

وتُعد شهادة TSM من أهم الشهادات التي تُمنح لمحطات المعالجة الملتزمة بتطبيق نظم الإدارة الفنية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الخدمة، والحفاظ على البيئة.