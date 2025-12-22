محافظ سوهاج يشهد احتفالية لتكريم عمال النظافة تحت شعار "صناع الجمال"

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية نادي روتاري جنوب الوادي لتكريم عمال النظافة، تحت عنوان «صُنّاع الجمال»، والتي أُقيمت بنادي المهندسين بمدينة ناصر، وذلك في إطار تقدير الجهود المبذولة من عمال النظافة ودورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والمستشار محمود نايل، رئيس نادي روتاري جنوب الوادي، والدكتورة رشا إسحق، نائب رئيس نادي روتاري سوهاج، وفريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح، رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء نادي روتاري جنوب الوادي، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب محافظ سوهاج عن بالغ تقديره للدور الذي يؤديه عمال النظافة، مؤكدًا أنهم يمثلون أحد محاور التنمية الأساسية لما يبذلونه من جهود في تحسين مظهر الشوارع، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على صحة المواطنين.



وأشار المحافظ إلى أن ما يقدمونه من عمل يومي شاق يستحق كل الاحترام والتقدير. كما أشاد بالمبادرة التي أطلقها نادي روتاري جنوب الوادي، والتي تعكس روح المسؤولية المجتمعية والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد "سراج" حرص المحافظة على دعم هذا القطاع المهم، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين به، وتحسين أوضاعهم بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف النظافة وتحسين الصورة البصرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجّه المحافظ بدراسة جميع المطالب الخاصة بعمال النظافة، لضمان وكفالة أوجه الرعاية المجتمعية والمالية والصحية، والعمل على تحسين دخولهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ سوهاج بتسليم شهادات التقدير والهدايا الرمزية للمكرّمين من عمال النظافة، موجّهًا لهم الشكر على جهودهم المخلصة في أداء واجبهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والاستمرار في العطاء.