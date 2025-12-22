حتى عند نفس التاجر.. لماذا تتفاوت أسعار طبق البيض؟ الشعبة تفسر

تتفاوت أسعار طبق البيض بالأسواق، حيث تختلف الأسعار من تاجر لآخر وعند نفس التاجر أيضا في بعض الأحيان، حيث يوجد أكثر من سعر لكرتونة البيض لنفس النوع سواء الأبيض والأحمر.

ويفسر أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، ذلك قائلا، إن البيض درجات ويتم تصنيف درجات البيض بالوزن، حيث يصنف البيض الدرجة الأولى الذي يزن الطبق منه نحو كيلو و850 جرام، حتى 2 كيلو ويباع بالسعر المعلن بالمزرعة وهو 112 جنيها للطبق، على أن يباع في الأسواق بنحو 125 جنيها.

وأضاف نبيل أن البيض الدرجة الثانية سجل نحو 108 جنيهات للطبق ويزن الطبق نحو كيلو ونصف حتى كيلو و 700 جرام، وهناك درجات أقل منتشرة في الأسواق بأحجام بيض أصغر، وكلما قل وزن الطبق انخفض السعر.

وشهدت أسعار البيض انخفاضا بقيمة تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الأخيرة وذلك تزامنا مع زيادة الإنتاج ووفرة المعروض واستقرار أسعار الأعلاف، وهو ما قابله تراجعا في الطلب بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب مربين تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.