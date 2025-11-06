الطب البيطري بالقليوبية يضبط 120 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو المذبوحة خارج المجازر المعتمدة.

وأوضح تقرير مديرية الطب البيطري أن حملة مشتركة من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالتعاون مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط 120 كيلو جرامًا من اللحوم البقرية المذبوحة خارج المجازر الرسمية بمدينة بنها، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة.

وشدد محافظ القليوبية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على منافذ بيع وتداول اللحوم، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الحملات على مدار الساعة، مؤكدًا أن صحة المواطن القليوبي تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها.