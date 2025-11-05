عاطل ينهى حياة سيدة لسرقة قرطها الذهبي في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:



أنهى عاطل حياة سيدة داخل محل بقالة فى قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك من أجل سرقة قرطها الذهبي، وتمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبطه وإيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.



كان اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول "تفريح.ع" 55 عاما مصابة بعدد من الطعنات وتوفيت متأثرة بإصابتها .



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد عيسى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، بالفحص والتحري تبين تعرض السيدة لعملية سرقة قرطها الذهبي ووجود آثار عنف وقطع بشحنة الأذن، فضلا عن طعنات متفرقة بالجسم.



بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م" عاطل، 28 عامًا، حيث حاول الاستيلاء على قرطها الذهبي، وعندما قاومته الضحية، سدد لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، ما أسفر عن إصابتها إصابات خطيرة نُقلت إثرها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.



وكشفت التحريات، أن المتهم تربطه صلة قرابة بعيدة بالمجني عليها، وكان معروفًا لدى أبناء القرية بتعاطيه المواد المخدرة، ومروره بضائقة مالية، وكانت الضحية تساعده من حين لآخر.



بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة.

