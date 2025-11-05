الشرقية - ياسمين عزت:

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، زيارته التفقدية لمدينة القنايات، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للمدينة الذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد، بحضور أحمد ضاحي، رئيس المدينة.

وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز، حيث بلغ إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 2069 طلبًا، تم إصدار 923 نموذج 7 و616 نموذج 8 و228 نموذج 8 معدل. كما تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من عدد كبير من طلبات رخص المحال والإعلانات

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع إنهاء كافة طلبات المواطنين وتقديم الدعم اللازم للراغبين الجادين في التصالح، مع الاهتمام الخاص بكبار السن وذوي القدرات والهمم، وضمان التعامل مع الجمهور بأسلوب مميز وبكفاءة عالية

وأكد المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يألو جهدًا في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.