السويس - حسام الدين أحمد:

وصل المواطن غريب مبارك، إلى محكمة السويس لحضور أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"مسن السويس" ضد الشقيقين المتهمين بالتعدي عليه.



وكان المتهمان "علي. غ" و" عاصم. غ" وصلا من محبسهما إلى محكمة السويس لحضور الجلسة، في القضية المتهمين فيها بالبلطجة واستعراض القوة والتعدي علي غريب مبارك، وذلك يوم الجمعة 24 أكتوبر الماضي.



وتنازل غريب عبر توكيل محرر لمحاميه عن بلاغ اتهام الشقيقين بالتعدي عليه، والمقيد بحالة الضرب البسيط في تلك القضية.



وباشرت النيابة العامة مطلع الأسبوع الماضي التحقيق في القضية، واستمعت لأقوال المجني عليه وعقب تعرضه الإجهاد قررت النيابة إرجاء التحقيق بشكل مؤقت لحين تلقيه العلاج في المستشفى وتحسن حالته، ثم عاد لاستكمال للإدلاء بأقواله، حيث خضع المجنى عليه لجلسة غسيل كلوي قبل التحقيق وكان يستلزم الراحة بعد انتهاء الجلسة، إلا أنه التزم وتوجه إلى مجمع محاكم السويس التحقيق.



واستمعت النيابة أيضا لأقوال ابنته رحمة مصورة فيديو الواقعة، حول ملابساتها وما جرى قبل التصوير، وشهود الواقعة، وعقب ذلك جرى التحقيق مع المتهمين في الواقعة.