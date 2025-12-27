إعلان

بث مباشر.. الحلقة الـ14 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة 4 متسابقين

كتب : حسن مرسي

09:32 م 27/12/2025 تعديل في 09:49 م

برنامج دولة التلاوة

انطلقت منذ قليل فعاليات الحلقة الرابعة عشرة من برنامج "دولة التلاوة" في رحلة جديدة لاكتشاف أعظم الأصوات المصرية.

وشهدت الحلقة متابعة واسعة لمشاهدة المواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم بمختلف القراءات والمقامات الصوتية المعتمدة رسميًا.

سجل المتسابق الصغير عبدالله حضوراً لافتًا ومميزًا جدًا، حيث نجح رغم صغر سنه في خطف أنظار لجنة التحكيم والمشاهدين.

وقدم عبدالله تلاوة مميزة اتسمت بالنضج العالي والإحساس المرهف، مما عكس تمكنًا لافتًا في قواعد التجويد ومخارج الحروف الصحيحة.

ويواصل برنامج "دولة التلاوة" ترسيخ رسالته الهادفة في دعم المواهب القرآنية الشابة وإبراز القامات الجديدة في عالم التلاوة.وتعكس هذه الأصوات المتميزة جمال التلاوة المصرية وأصالتها العريقة التي تمتد لعقود طويلة من الإبداع في خدمة كتاب الله.

