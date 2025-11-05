بسبب أزمة نفسية.. شاب يشعل النار في جسده بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أقدم شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، على إشعال النار في جسده باستخدام مادة قابلة للاشتعال "بنزين"، بإحدى قرى مركز المنزلة في الدقهلية، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشاب "أحمد. ن ا"، أقدم على محاولة الانتحار لمروره بأزمة نفسية حادة، بحسب التحريات الأولية. وقد أسفر الحادث عن إصابته بحروق من الدرجة الثانية، نقل إثرها إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة، واستدعت جهات التحقيق أسرته لسؤالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات.