جنوب سيناء - رضا السيد؛

أحبطت جمارك نويبع بجنوب سيناء، محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية والأجهزة والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1958، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جاء ذلك بناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارات الفحص بالأشعة والصادر والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، مفادها اعتزام سائق تهريب كمية من الأدوية البشرية غير خالصة الرسوم الجمركية، داخل شاحنته المحملة ببضائع متنوعة "ملابس ومفروشات وأبواب خشب"، والمغادرة إلى ميناء العقبة.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة، وتبين وجود كمية من الأدوية البشرية المتنوعة غير واردة بالمستندات المقدمة عبارة عن 526 عبوة و75 زجاجة، و76 حقنة، و5150 شريط، و18 جهاز طبى مخبأة بطريقة احترافية يصعب الوصول إليها داخل حمولة البضائع، وبلغت قيمة المضبوطات نحو مليون و544 ألفا و584 جنيهًا

وبلغ التعويض الجمركي المستحق 3 ملايين و89 ألفًا و168جنيهًا.

كما وردت معلومات سرية مفادها محاولة مصري الجنسية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل شاحنته المغادرة للأردن، وبتفتيشها تبين وجود جهاز طبى غير مدرج بالمستندات المقدمة،وبلغ التعويض الجمركى المستحق 170 ألف جنيه.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري تهرب جمركي رقمى 11 و12 لسنة 2025.