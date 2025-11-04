"رقص على سيارة تسلا".. جولة مرشح انتخابي في سوهاج تثير الجدل- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:



تحولت جولة انتخابية لمرشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة دار السلام في محافظة سوهاج، إلى حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور سيارة "تسلا" تتجول بشوارع قرية النصيرات يستقلها المرشح، ويرقص فوقها مجموعة من الأطفال مرددين هتافات مؤيدة.



الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على صفحات فيسبوك أثار موجة واسعة من الجدل، وتنوعت ردود الفعل بين الإعجاب والاستنكار، حيث رأى البعض أن المشهد يعكس شعبية المرشح وتفاعل الناس معه بطريقة تلقائية، فيما انتقد آخرين الواقعة، معتبرينها استعراضًا مبالغ فيه.



وتشهد محافظة سوهاج أجواء انتخابية ساخنة مع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تتفاوت حدة المنافسة بين الدوائر المختلفة، إلا أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام تتصدر المشهد بوصفها أكثر الدوائر اشتعالًا على مستوى المحافظة.



وتعد دائرة دار السلام من أشد الدوائر تنافسًا رغم تخصيص مقعد واحد فقط لها، إذ يخوض السباق الانتخابي فيها 12 مرشحًا، ما يعكس حدة الصراع الانتخابي القائم في الدائرة، ويرجع ذلك إلى حدة العصبية القبلية والتكتلات العائلية التي تميز تركيبة الدائرة، إلى جانب استخدام المال السياسي الذي زاد من سخونة الأجواء بين المرشحين وأنصارهم.