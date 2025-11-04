خطة غسيل شبكات المياه فى المنوفية خلال نوفمبر 2025

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ خطة غسيل وتطهير شبكات المياه بجميع مناطق المحافظة خلال شهر نوفمبر 2025، وفق الجدول الزمني المقرر للغسيل الدوري.

وأوضح رئيس الشركة، أن أعمال الغسيل يجري تنسيقها الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه، مع الالتزام بالمواعيد المحددة ومعالجة أي طوارئ فورًا، حفاظًا على صحة المواطنين وجودة مياه الشرب.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وُجدت بالشبكات، مشيرة إلى أنه في حال ظهور رواسب أو عكارة بعد الغسيل، يُنصح بترك المياه تعمل قليلًا للتخلص منها.

كما أكدت الشركة، إمكانية تلقي أي شكاوى تخص جودة المياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو عبر الواتساب على الرقم 01220906668.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالالتزام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول مياه نظيفة وذات جودة للمواطنين.