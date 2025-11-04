الفرعون الذي حكم العالم بعد موته.. حكاية المقبرة التي ولدت معها الأسطورة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف عدد من شهود العيان، تفاصيل اللحظات الأولى للحريق الذى التهم المول التجاري بمنطقة حي الكرامة في مدينة العبور محافظة القليوبية، مؤكدين أن النيران اندلعت في الساعة الثالثة فجرًا داخل أحد محال الهواتف المحمولة بالطابق الثاني من المول، نتيجة ماس كهربائي، قبل أن تمتد بسرعة إلى نحو عشرة محال مجاورة.

وقال أحد شهود العيان: "النار اشتعلت فجأة بسبب ماس كهربائي، والدخان غطّى المكان كله، لكن قوات الحماية المدنية وصلت في أقل من نصف ساعة، ولو ما كانوا وصلوا بسرعة كانت النيران هتلتهم المول كله، الحمد لله ربنا ستر".

وأوضح الشاهد، أن الخسائر اقتصرت على تلفيات مادية بالمحال المتضررة، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة، باستثناء إصابة طفيفة واحدة، وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء وتعزيزات أمنية، وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة لمنع امتداد ألسنة اللهب وضمان سلامة المواطنين.

وبعد السيطرة على النيران، نفذت القوات أعمال التبريد المكثف بموقع الحريق لمنع تجدد الاشتعال، واستمرت حتى التأكد من تأمين المكان بالكامل.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي بأحد المحال، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب النهائية وحصر الخسائر المادية.