بالأسماء.. 11 مصابًا في حادث تصادم على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصا، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة فان وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: يوسف إمام أبو النصر إمام، 19 عاما، مقيم النوبارية، محمد سيد جابر محمد، 25 عاما، مقيم القليوبية، عصام ياسر كمال الشرقاوي، 18 عاما، مقيم القليوبية، رجب عبدالمجيد عيسى البيلي، 53 عاما، مقيم كفر الدوار، علاء محمد عبدالمقصود عثمان، 49 عاما، مقيم أبو المطامير.

كما أصيب كل من: محمود رضا زهير عبدالفتاح، 23 عاما، مقيم أبو المطامير، مبروك حامد محمد عز العرب، 77 عاما، مقيم أبو المطامير، حامد مبروك حامد محمد، 50 عاما، مقيم أبو المطامير، سعد عبدالكريم محمد عبدالعال، 57 عاما، مقيم أبو المطامير، محمود محمد عيد زين، 45 عاما، مقيم دمنهور، وعشري عبد الوهاب راغب السيد، 77 عاما، مقيم أبو المطامير.

نقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.