المنوفية- أحمد الباهي:

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة بتفقد التجهيزات واللمسات النهائية للمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم، والمقامة على مساحة 4600 متر مربع، بإجمالي استثمارات تجاوزت 62 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحها ودخولها الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتضم المدرسة 14 فصلًا دراسيًا تخدم مختلف المراحل التعليمية، حيث تفقد المحافظ قاعات الاجتماعات والفصول الدراسية والغرف الإدارية، واستمع لشرح تفصيلي حول نسب التنفيذ النهائية، وأشاد بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، مؤكدًا جودة التصميمات الهندسية الجديدة، وموجهًا بسرعة إنهاء إجراءات التشغيل لتقليل الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأشار المحافظ إلى قرب افتتاح 6 مدارس جديدة بشبين الكوم ومنوف، تشمل المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق، ومدرسة مصر المتكاملة للغات بحي غرب شبين، ومجمع مدارس البتانون الجديد، ومدرسة السكرية للتعليم الأساسي بشبين الكوم، ومدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بمنوف، وذلك دعمًا لمنظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع موقف قويسنا النموذجي الجديد، وأعمال إنشاء الجناح الجديد بمدرسة محمد كامل عبدالعزيز بقويسنا البلد، إلى جانب متابعة تطوير طريق الغوري، ومحطة رفع طوخ طنبشا، وتوسعات محطة صرف صحي الغوري، فضلًا عن إنشاءات الموقف والسوق النموذجي ومدرسة بركة السبع الرسمية للغات.