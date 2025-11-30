إعلان

عبدالعليم داود يطلب في خطاب رسمي إعلان أصوات المصريين بالخارج

كتب : مصراوي

09:41 م 30/11/2025
    محمد عبدالعليم داود

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن البرلماني محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب الدورة المنتهية، والمرشح الحالي بالدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس في كفر الشيخ، تقديمه خطابًا رسميًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن طلبًا رسميًا بشأن موقف إعلان الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج عن الدائرة الرابعة.

وكشف عبدالعليم داود في خطابه عن إجراء انتخابات مجلس النواب بالخارج أيام 21 و22 نوفمبر الجاري، ولم يُجرَ حتى الآن إعلان الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج لأي من المرشحين بالدائرة، رغم إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالداخل بمعرفة اللجنة الفرعية بالدائرة.

وأكد أن إعلان تلك البيانات حقٌ أصيلٌ للمرشحين، وضمانةٌ أساسية لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، وضرورةٌ يفرضها القانون المنظِّم للعملية الانتخابية.

وطلب في خطابه من الهيئة الوطنية للانتخابات سرعةَ الإحاطة، وإعلانَ الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج الخاصة بالدائرة الرابعة، أسوةً بما جرى بالنسبة لأصوات الداخل، ودون أي تأخير.

كانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة دسوق، وفوه، ومطوبس أعلنت عن الحصر العددي لمرشحي الدائرة، وتبين حصولُ محمد عبدالعليم داود على 38421 صوتًا، ويقترب من خوض جولة الإعادة بعد الإعلان رسميًا عن النتيجة النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 2 ديسمبر 2025.

محمد عبدالعليم داود أصوات المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب 2025

