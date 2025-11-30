"القصر الإسلامية" على خريطة التراث.. حصاد زيارة اليونسكو للوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يستقبل نوريا سانز، المدير الإق

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

في ختام جولة تفقدية موسعة استمرت 4 أيام، وضع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللمسات النهائية لسلسلة من المشروعات التراثية والبيئية مع الدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر.

اللقاء الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور نائبة المحافظ حنان مجدي وقيادات وزارة الزراعة، تضمن جلسة عمل دسمة لرسم مستقبل "السياحة التراثية" في المحافظة.

التوثيق الرقمي لـ"القصر" ومتحف للطبيعة

وتصدر ملف "قرية القصر الإسلامية" بالداخلة مائدة النقاش، حيث بحث الجانبان إجراءات تنفيذ مشروع "التوثيق الرقمي" للقرية التاريخية، كخطوة تمهيدية حاسمة لدعم ملف انضمامها الرسمي إلى خريطة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وبالتوازي مع الحفاظ على التاريخ، تمت مناقشة مشروع جديد لإنشاء "متحف الطبيعة والتراث" بمدينة الخارجة، ليكون نافذة تبرز التنوع البيئي الفريد للمنطقة.

التمور والحرف.. من المحلية للعالمية

ولم يغب الشق الاقتصادي عن المباحثات، حيث تم الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة على أرض المحافظة تابعة لـ"شبكة الدولة المنتجة للتمور" التابعة لليونسكو، بهدف تعظيم العائد التسويقي للتمور الواحاتية وتطوير مساهمتها في أسواق التصدير.

كما شملت الخطة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للحرف اليدوية، لضمان نقل المهارات الفنية من "شيوخ الحرفة" إلى الأجيال الجديدة.

رسالة تهنئة ودعوة للمهرجان الأول

واستثمر المحافظ اللقاء لتقديم التهنئة للمنظمة بمناسبة انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لها، معربًا عن تطلعه لاستفادة المحافظة من هذا الزخم الدولي.

وفي ختام الزيارة، وجه "الزملوط" دعوة رسمية للمسؤولة الأممية لحضور حدث رياضي وتراثي فريد تنظمه المحافظة لأول مرة؛ وهو "مهرجان الرياضات التراثية"، المقرر انطلاقه في الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة عربية واسعة.