غلق مركز طبي غير مُرخص والتحفظ على سلع مجهولة المصدر ببني سويف

نفذت لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف حملة ميدانية موسّعة، على عدد من المنشآت الطبية والتجارية بالمحافظة، اليوم الأحد.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عن الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يُدار بدون ترخيص، مع ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل المنشأة.

كما حررت الحملة 4 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر آخر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، فضلا عن التحفظ على 10 شكاير فول مجهولة المصدر.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.