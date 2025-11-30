إعلان

غلق مركز طبي غير مُرخص والتحفظ على سلع مجهولة المصدر ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:53 م 30/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف حملة ميدانية موسّعة، على عدد من المنشآت الطبية والتجارية بالمحافظة، اليوم الأحد.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عن الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يُدار بدون ترخيص، مع ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل المنشأة.

كما حررت الحملة 4 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر آخر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، فضلا عن التحفظ على 10 شكاير فول مجهولة المصدر.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماية المستهلك بني سويف سلع مجهولة المصدر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة