البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيبت سيدة، اليوم الإثنين، في 3 حوادث متفرقة بسبب موجة البرق التي ضربت عددًا من مراكز محافظة البحيرة، كما تسبب البرق في نفوق دابة أثناء تواجد أصحابها بالأراضي الزراعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مستشفى دمنهور التعليمي بوصول أنور فتحي أنور، 37 عاما، مزارع، مقيم بزاوية غزال، جثة هامدة، وإصابة هاجر سلامة شعبان، 27 عاما، ربة منزل، مقيمة بذات القرية، بحروق بالساعد والفخذ الأيسر، نتيجة صعق بالبرق أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية.

كما تلقى مركز شرطة إيتاي البارود إخطارًا من المستشفى العام، بوصول عبد الرحمن عيد سعيد محمود، 11 عاما، مقيم بقرية الضهرية، جثة هامدة، إثر صعق بالبرق أثناء تواجده بالأرض الزراعية، وتسبب الحادث في نفوق دابة.

وفي مركز كفر الدوار، تبين وفاة أحمد فرج سعيد عبد الفضيل، 23 عاما، مقيم بقرية سيدي غازي، نتيجة صعق بالبرق أثناء عمله بالأرض الزراعية.

نُقلت الجثامين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي، وإيتاي البارود المركزي، وكفر الدوار العام، كما نُقلت المصابة إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.