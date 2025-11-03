مصرع 4 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، على بعد نحو 7 كيلومترات من محور منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود ضحايا ومصابين. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع كل من: نبيل عطا فل (50 عامًا)، وأيمن عطا جيد (48 عامًا)، وحبيبة حكيم جورجي (61 عامًا)، وسناء جميل لطيف (35 عامًا).

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، بينهم: ماجدة رسمي فوزي (35 عامًا) بكدمة شديدة في الظهر، وفام نعيم صادق (15 عامًا) باشتباه كسر بالساق، والريا أشرف صادق (14 عامًا) بكسر في اليد اليمنى، وإليانا أشرف صادق (9 أعوام) بكدمات متفرقة، وعطا فل بخيت (75 عامًا) باضطراب في درجة الوعي، ونسيم ميلاد أنيس (27 عامًا) بجرح قطعي في الرأس، وجاستن هاني ميلاد (15 عامًا) بجرح قطعي في الوجه، وأنطونيوس نبيل عطا (23 عامًا) بجرح قطعي في الرأس، وكاميلا فتح الله سليمان (30 عامًا) بجرح قطعي في الرأس، وأشرف صادق استقناع (46 عامًا) بكدمات متفرقة، وكيرلس صادق استقناع (29 عامًا) بكدمات متفرقة

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.