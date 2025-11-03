محافظ الأقصر يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي (صور)

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، السيد إيريك سوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

في بداية اللقاء، أشاد السفير الفرنسي بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن التليفزيون الفرنسي بث هذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرًا لمصر، ومن شأنه أن يجذب مزيدًا من السياحة الثقافية إلى البلاد.

كما وجه السفير الفرنسي الشكر لمحافظ الأقصر على دعمه للسيدة ماري كريستين القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير الملف الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، واهتمام المحافظة بتوفير الرعاية الطبية للسياح والأجانب المقيمين.

تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة اتفاقية توأمة بين محافظة الأقصر وأحد المدن الفرنسية لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والثقافة والصحة والتنمية المحلية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الفرنسي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، التي تمتد عبر عقود من التعاون في مجالات متعددة، لا سيما في الآثار والسياحة والثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن الأقصر ترحب دائمًا بتعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة تجعلها محورًا لجذب السياحة العالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تطوير الخدمات الصحية والبنية التحتية السياحية.