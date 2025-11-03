إعلان

طفلة تقود بقال في القليوبية إلى الحبس

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:57 م 03/11/2025

طفلة تقود بقال في القليوبية إلى الحبس

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت نيابة كفر شكر بالقليوبية، بحبس صاحب محل بقالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بهتك عرض طالبة بالصف الأول الإعدادي والتحرش بها في قرية كفر الشهاوي خاطر.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقاطع فيديو للواقعة على تطبيق "تليجرام" بالواقعة، وتم إبلاغ أسرة الطفلة التي تقدمت ببلاغ رسمي.

وتمكنت مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط المتهم "محمد. س. ع" (38 عامًا)، والذي يعمل أيضًا كاتب شؤون عاملين بمستشفى كفر شكر التخصصي.

تم التحفظ على هاتفه المحمول وجهاز لاب توب لفحصهما.

وكشفت التحريات وفحص الأجهزة صحة الواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الجريمة. ووجهت له النيابة تهمة هتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عامًا بطريق الإكراه والتخويف.

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى تقرير خط نجدة الطفل لاستكمال التحقيقات.

نيابة كفر شكر هتك عرض طالبة قرية كفر الشهاوي خاطر مستشفى كفر شكر التخصصي هتك عرض طفلة نجدة الطفل الطب الشرعي

