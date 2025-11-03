إعلان

بتكلفة 850 مليون جنيه.. بدء تطوير مقر نقابة الزراعيين في قنا (صور)

كتب : عبدالرحمن القرشي

06:10 م 03/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بتكلفة 850 مليون جنيه.. بدء تطوير مقر نقابة الزراعيين في قنا (1)
  • عرض 4 صورة
    بتكلفة 850 مليون جنيه.. بدء تطوير مقر نقابة الزراعيين في قنا (2)
  • عرض 4 صورة
    بتكلفة 850 مليون جنيه.. بدء تطوير مقر نقابة الزراعيين في قنا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا، والذي يُنفذ على مدار عامين بحجم استثمارات يبلغ نحو 850 مليون جنيه، ويهدف لتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يقام المشروع على مساحة 3200 متر مربع، ويضم مقرًا إداريًا للنقابة، ومجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والاستثمارية والترفيهية، بالإضافة إلى ساحات انتظار للسيارات، بهدف استثمار أصول النقابة وتنمية مواردها.

ووصف محافظ قنا المشروع بأنه إضافة نوعية للتنمية العقارية بالمحافظة، مشيدًا بموقعه الاستراتيجي بين شارعي مصطفى كامل و23 يوليو وتصميمه العصري الذي يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم أنشطة الزراعة في مصر، خاصة زراعة قصب السكر والنباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها قنا.

وأكد المهندس ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للاستثمار المنفذة للمشروع، أن المبنى سيسهم في حل الأزمات المرورية بوسط المدينة من خلال تصميم عمراني مدروس وساحات انتظار متعددة، مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة قنا.

حضر الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري، والمهندس محمد جيلاني، نقيب الزراعيين بقنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا تطوير مقر نقابة المهن الزراعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير