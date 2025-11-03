بتكلفة 850 مليون جنيه.. بدء تطوير مقر نقابة الزراعيين في قنا (صور)

"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير مقر نقابة المهن الزراعية بمدينة قنا، والذي يُنفذ على مدار عامين بحجم استثمارات يبلغ نحو 850 مليون جنيه، ويهدف لتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يقام المشروع على مساحة 3200 متر مربع، ويضم مقرًا إداريًا للنقابة، ومجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والاستثمارية والترفيهية، بالإضافة إلى ساحات انتظار للسيارات، بهدف استثمار أصول النقابة وتنمية مواردها.

ووصف محافظ قنا المشروع بأنه إضافة نوعية للتنمية العقارية بالمحافظة، مشيدًا بموقعه الاستراتيجي بين شارعي مصطفى كامل و23 يوليو وتصميمه العصري الذي يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم أنشطة الزراعة في مصر، خاصة زراعة قصب السكر والنباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها قنا.

وأكد المهندس ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للاستثمار المنفذة للمشروع، أن المبنى سيسهم في حل الأزمات المرورية بوسط المدينة من خلال تصميم عمراني مدروس وساحات انتظار متعددة، مع مراعاة الهوية البصرية لمدينة قنا.

حضر الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري، والمهندس محمد جيلاني، نقيب الزراعيين بقنا.