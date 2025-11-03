بالصور- مبادرة "مصر تجمعنا" بالمنيا لتعزيز التماسك المجتمعي

المنيا - جمال محمد:

أطلق منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة "مصر تجمعنا" تحت شعار "أنا وأنت.. مش يا أنا يا أنت"، بالتعاون مع الجمعية الرفاعية بقرية تلة.

وتهدف المبادرة إلى دعم التواصل الفعّال بين أفراد المجتمع وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي القائمة على الاحترام المتبادل وقبول الآخر ونبذ كافة أشكال التعصب.

واستهدفت المبادرة نحو 80 سيدة وفتاة من قرى المحافظة، وضمت مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتثقيفية التي تناولت قضايا الشائعات والتمييز والعنف اللفظي ضد المرأة.

كما جرى تدريب المشاركات على التفرقة بين الشائعة والحقيقة، وإعادة صياغة عدد من الأمثال الشعبية التي تكرس الصور السلبية عن المرأة، بهدف تحويلها إلى رسائل إيجابية داعمة للمجتمع.

وتنوّعت فقرات المبادرة بين عرض فيلم "الاسم أنثى" الذي تناول قدرة الفتاة على مواجهة العادات والأفكار الخاطئة وتصحيحها، إلى جانب فقرة مسرح عرائس قدمت اسكتشًا حول أثر الشائعات وأهمية التماسك الاجتماعي، إضافة إلى فقرة مونولوج ركزت على قيم التعاون والمحبة.

وشمل التدريب مناهضة الأفكار السلبية المنتشرة، مثل استبدال المثل الشعبي "اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24" بمصطلح "أسند البنت تسند معاك 24"، و"اتقي شر من أحسنت إليه" بـ"اسعى للخير ومتستناش من الغير".

وقدمت قيادات دينية نسائية كلمات تثقيفية ملهمة أكدت فيها على قيم الاحترام المتبادل ونشر ثقافة المحبة والتسامح، معتبرة المرأة شريكًا أساسيًا في بناء مجتمع متماسك ومتفاهم.

واختتمت الفعاليات بعدد من التوصيات التي دعت إلى استمرار مثل هذه المبادرات، لفتح مساحات للحوار الإيجابي، ونشر الوعي، ومواجهة المفاهيم المغلوطة بما يعزز وحدة النسيج الوطني المصري.