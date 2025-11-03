المنوفية - أحمد الباهي:

فوجئ العاملون بالمركز الإقليمي لصيانة المستشفيات بمحافظة المنوفية، التابع لوزارة الصحة، بخطوة مفاجئة لنقل تبعية المركز وتوزيع موظفيه على جهات لم يُكشف عنها حتى الآن بشكل واضح.

ولم يقتصر أثر القرار على الجوانب الإدارية فقط، بل أثار موجة من السخط بين ما يقرب من 130 موظفًا من المهندسين والفنيين والإداريين الذين كرسوا سنوات من حياتهم لدعم صيانة المنشآت الصحية في مصر.

بدأت الأزمة حين تلقّى العاملون إخطارًا يفيد بتوزيعهم على جهات "غير معلومة"، دون أي توضيح رسمي لمستقبلهم الوظيفي أو أماكن العمل الجديدة. ووصف الموظفون هذا الغموض بأنه خلق حالة من الارتباك داخل المركز، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية للحفاظ على سلامة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

وقال أحد المهندسين: "ما ينفعش نتصدم كده بعد سنين خدمة في أصعب الظروف"، معبرًا عن خيبة أمل العاملين من القرار. وأضاف أن نقل الموظفين إلى جهات غير واضحة يهدد بتفريغ المركز من الخبرات المتراكمة الضرورية لضمان استمرار أعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات.

وأشار أحد الفنيين المتضررين إلى أن القرار جاء دون أي حوار أو دراسة، مؤكدًا أن استمرار الغموض يهدد استقرار أسر 130 موظفًا، ومبينًا أن المركز يمثل "خط الدفاع الأول" أمام الأعطال الفنية للأجهزة الطبية التي يعتمد عليها المرضى في جميع المحافظات.

وفي ظل غياب أي بيان رسمي يوضح أبعاد القرار، أعلن العاملون أنهم تقدموا باستغاثة عاجلة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مطالبين بإعادة النظر في القرار وتوفير ضمانات حقيقية للحفاظ على حقوقهم الوظيفية، إضافة إلى ضرورة دعم المركز بدلًا من تفكيكه، باعتباره ركيزة حيوية تخدم آلاف المرضى يوميًا.