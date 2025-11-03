المنوفية- أحمد الباهي:

مشهد مؤثر هزّ قلوب أهالي قرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعدما فارقت الحاجة ابتسام أحمد الكفراوي الحياة إثر صدمة رؤيتها لابنتها "رقية إبراهيم طه" التي كانت قد توفيت قبل ساعات قليلة داخل مستشفى الباجور التخصصي.

مشهد وفاة الأم داخل المستشفى

حسب روايات الجيران لموقع مصراوي، فإن الأم البالغة من العمر 55 عامًا، دخلت العناية المركزة بالمستشفى لتطمئن على ابنتها رقية (38 عامًا)، والتي كانت تُعاني من مرض ذهني وحركي وتحتاج لجهاز تنفس صناعي، لكن ما إن وصلت الأم إلى سرير ابنتها، حتى فوجئت بأنها فارقت الحياة.

"الأم ما استحملتش على نفسها من الصدمة.. فضلت تصرخ وتبكي بدون توقف، وانهارت من الحزن"، هكذا روت إحدى جاراتها، مضيفة: "فجأة انكفأ جسمها على جسم بنتها.. وسبحان من لا يُسأل عما يفعل.. الأم خرجت من الدنيا في نفس اللحظة تقريبًا".

انتشر الخبر بين أهالي القرية سريعًا، فخيّم الحزن والأسى على المنازل والشوارع، وانهمر الأهل بالبكاء في مشهد جسّد أعمق معاني الألم بين أم وابنتها، لم يفارقا بعضهما في الحياة، ولا حتى في الموت.

تشييع الجثمانين

أُقيمت صلاة الجنازة عليهما عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين، بمسجد الأربعين بالقرية، في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من الأهالي، وسط حالة من الحزن والدعاء لهما بالرحمة. وبعدها، تقرر دفنهما معًا في مقابر العائلة.