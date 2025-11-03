إعلان

بالصور- ضبط كيان مخالف لإنتاج وتصنيع الأغذية بالسادات

كتب : أحمد الباهي

03:16 م 03/11/2025
المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، من ضبط كيان مخالف لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية بمدينة السادات، يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية.

أسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من المواد الخام غير مدون عليها أي بيانات، و8 آلاف و573 عبوة أطعمة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ استمرار توجيه حملات قوية ضد المتاجرين بالسلع الفاسدة وغير القانونية، والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو الممارسات الاحتكارية، مشددًا على سرعة التعامل مع أي بلاغات لحماية حقوق المواطنين وصحتهم، ودعمًا للصالح العام.

محافظة المنوفية مدينة السادات حملة تفتيشية إبراهيم أبو ليمون

