جولة لمحافظ الدقهلية بموقف سندوب لمتابعة انتظام وحركة السرفيس- صور

كتب : رامي محمود

12:41 م 03/11/2025
    جولة لمحافظ الدقهلية بموقف سندوب لمتابعة انتظام وحركة السرفيس (1)
    جولة لمحافظ الدقهلية بموقف سندوب لمتابعة انتظام وحركة السرفيس (5)
    جولة لمحافظ الدقهلية بموقف سندوب لمتابعة انتظام وحركة السرفيس (3)
    جولة لمحافظ الدقهلية بموقف سندوب لمتابعة انتظام وحركة السرفيس (2)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، موقف سندوب العمومي للميكروباص والسرفيس بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام حركة المركبات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المقررة.

وكلف المحافظ كلًّا من اللواء عمرو عبد الرحمن، مدير عام إدارة المواقف، وأحمد البنداري، مدير التشغيل، بالتنسيق مع العميد حاتم طه، مدير إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط العمل والمتابعة الميدانية المستمرة، بما يُسهم في تيسير حركة النقل الداخلي والخارجي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة هي حجر الزاوية لضبط الأداء داخل المواقف، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين.

وأوضح أن أجهزة المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة من خلال لجان متابعة متخصصة بجميع المراكز والمدن لضمان انتظام العمل.

وأشار "مرزوق" إلى أن الهدف من هذه الجولات هو تحقيق الانضباط الكامل واستقرار المنظومة الخدمية داخل المواقف العمومية، بما يضمن راحة المواطنين وسهولة تنقلهم من وإلى أماكن عملهم ومقار إقامتهم.

ودعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يُجرى التعامل معها فورًا لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية موقف سندوب مدينة المنصورة

